Spor

1. Lig'de 18. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

TFF'nin açıklamasına göre, Trendyol 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

19 Aralık 2025 Cuma 13:01
1. Lig'de 18. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre sezonun 18. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:

Bugün:

20.00 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer: Ömer Faruk Gültekin

Yarın:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Özbelsan Sivasspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

13.30 Bandırmaspor-Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik

16.00 Boluspor-Atko Grup Pendikspor: Alpaslan Şen

19.00 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Süleyman Bahadır

21 Aralık Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Serikspor: Oğuzhan Gökçen

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Adana Demirspor: Melih Aldemir

16.00 Arca Çorum FK-Sakaryaspor: Çağdaş Altay

19.00 İstanbulspor-İmaj Altyapı Vanspor: Ayberk Demirbaş

22 Aralık Pazartesi:

20.00 Sipay Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler: Reşat Onur Coşkunses

