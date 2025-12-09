1. Lig'de 18 ve 19. haftaların programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 18 ve 19. haftaların maç programı duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 18 ve 19. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
- 18. HAFTA
19 Aralık Cuma:
20.00 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer (Esenler Erokspor)
20 Aralık Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Özbelsan Sivasspor (Iğdır Şehir)
13.30 Bandırmaspor-Erzurumsor FK (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Boluspor-Atko Grup Pendikspor (Bolu Atatürk)
19.00 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)
21 Aralık Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Serikspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Arca Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)
19.00 İstanbulspor-İmaj Altyapı Vanspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
22 Aralık Pazartesi:
20.00 Sipay Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Bodrum İlçe)
- 19. HAFTA
26 Aralık Cuma:
20.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)
27 Aralık Cumartesi:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor (BG Grup 4 Eylül)
13.30 SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Atakaş Hatayspor (Van Atatürk)
19.00 Atko Grup Pendikspor-Esenler Erokspor (Pendik)
28 Aralık Pazar:
(Saat belli değil) Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor (Aktepe)
13.30 Serikspor-Boluspor (Stat belli değil)
16.00 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)
29 Aralık Pazartesi:
14.30 Adana Demirspor-İstanbulspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)