  • 1. Lig'de 23. haftanın perdesi kapandı
Spor

1. Lig'de 23. haftanın perdesi kapandı

Trendyol 1. Lig'de 23. haftanın perdesi kapandı. Amed Sportif Faaliyetler 46 puana ile liderliğini sürdürdü.

AA2 Şubat 2026 Pazartesi 23:12 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 23. haftanın perdesi kapanırken Amed Sportif Faaliyetler 46 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.

Haftanın kapanış mücadelesinde Esenler Erokspor, konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Sahasında Adana Demirspor'u 7-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler 46 puanla liderliğini sürdürürken, SMS Grup Sarıyer'i 4-0 yenen Erzurumspor FK 45 puanla ikinci, Eminevim Ümraniyespor karşısında 1-0 galip gelen Esenler Erokspor ise 44 puanla üçüncü sırada yer aldı.

SONUÇLAR

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: 1-0

Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK: 0-0

Erzurumspor-SMS Grup Sarıyer: 4-0

Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-0

Sipay Bodrum FK-Serikspor: 3-0

Özbelsan Sivasspor-Atko Grup Pendikspor: 0-0

Bandırmaspor-İmaj Altyapı Vanspor: 2-0

Boluspor-Sakaryaspor: 2-0

Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor: 7-0

Esenler Erokspor-Eminevim Ümraniyespor: 1-0

- 24. HAFTA

Ligde 24. haftanın maç programı şöyle:

7 Şubat Cumartesi:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Özbelsan Sivasspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Arca Çorum FK (Van Atatürk)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Pendik)

8 Şubat Pazar:

13.30 Serikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Stadı belli değil)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor (Aktepe)

16.00 Adana Demirspor-Sihay Bodrum FK (Yeni Adana)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümreniye Belediyesi Şehir)

19.00 Manisa FK-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

9 Şubat Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

  • Trendyol 1. Lig
  • Amed Sportif
  • 23. Hafta

