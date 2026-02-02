1. Lig'de 23. haftanın perdesi kapandı

Trendyol 1. Lig'de 23. haftanın perdesi kapanırken Amed Sportif Faaliyetler 46 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanış mücadelesinde Esenler Erokspor, konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Sahasında Adana Demirspor'u 7-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler 46 puanla liderliğini sürdürürken, SMS Grup Sarıyer'i 4-0 yenen Erzurumspor FK 45 puanla ikinci, Eminevim Ümraniyespor karşısında 1-0 galip gelen Esenler Erokspor ise 44 puanla üçüncü sırada yer aldı.
SONUÇLAR
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: 1-0
Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK: 0-0
Erzurumspor-SMS Grup Sarıyer: 4-0
Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-0
Sipay Bodrum FK-Serikspor: 3-0
Özbelsan Sivasspor-Atko Grup Pendikspor: 0-0
Bandırmaspor-İmaj Altyapı Vanspor: 2-0
Boluspor-Sakaryaspor: 2-0
Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor: 7-0
Esenler Erokspor-Eminevim Ümraniyespor: 1-0
- 24. HAFTA
Ligde 24. haftanın maç programı şöyle:
7 Şubat Cumartesi:
13.30 SMS Grup Sarıyer-Özbelsan Sivasspor (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Arca Çorum FK (Van Atatürk)
19.00 Atko Grup Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Pendik)
8 Şubat Pazar:
13.30 Serikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Stadı belli değil)
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor (Aktepe)
16.00 Adana Demirspor-Sihay Bodrum FK (Yeni Adana)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümreniye Belediyesi Şehir)
19.00 Manisa FK-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)
9 Şubat Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)