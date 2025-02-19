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Spor

1. Lig'de 27, 28 ve 29. hafta programları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 27, 28 ve 29. hafta programlarını açıkladı.

IHA19 Şubat 2025 Çarşamba 21:06 - Güncelleme:
1. Lig'de 27, 28 ve 29. hafta programları belli oldu
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Trendyol 1. Lig'de 27, 28 ve 29. hafta programları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 27, 28 ve 29. hafta programlarını açıkladı. Program şöyle:

27. hafta

28 Şubat Cuma

20.00 Gençlerbirliği - Manisa FK

1 Mart Cumartesi

13.30 Yeni Malatyaspor - Şanlıurfaspor

13.30 Esenler Erokspor - Amed Sportif Faaliyetler

16.00 Iğdır FK - Çorum FK

20.30 Pendikspor - Ankara Keçiörengücü

2 Mart Pazar

13.30 Bandırmaspor - Ümraniyespor

13.30 Boluspor - Erzurumspor FK

16.00 Adanaspor - MKE Ankaragücü

20.30 Sakaryaspor - Fatih Karagümrük

3 Mart Pazartesi

20.30 Kocaelispor - İstanbulspor

28. hafta

4 Mart Salı

16.00 Manisa FK- Iğdır FK

20.30 Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği

5 Mart Çarşamba

13.30 Ankara Keçiörengücü - Esenler Erokspor

16.00 Çorum FK - Boluspor

16.00 Şanlıurfaspor - Adanaspor

20.30 Fatih Karagümrük - Bandırmaspor

6 Mart Perşembe:

13.30 Erzurumspor FK - Pendikspor

16.00 İstanbulspor - Sakaryaspor

16.00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor

20.30 Ümraniyespor - Kocaelispor

29. hafta

8 Mart Cumartesi

13.30 Iğdır FK - Şanlıurfaspor

20.30 Esenler Erokspor - Manisa FK

9 Mart Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor - Ümraniyespor

16.00 Adanaspor - Fatih Karagümrük

16.00 Gençlerbirliği - Çorum FK

20.30 Sakaryaspor - Bandırmaspor

10 Mart Pazartesi

13.30 Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor FK

16.00 Boluspor - İstanbulspor

16.00 Pendikspor - Amed Sportif Faaliyetler

20.30 Kocaelispor - MKE Ankaragücü

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