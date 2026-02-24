İSTANBUL 14°C / 6°C
Spor

1. Lig'de 27. hafta sona erdi

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta tamamlanırken lider Erzurumspor FK zirvedeki yerini korudu. Amedspor ise haftayı galibiyetle kapatarak üst sıralardaki takibini sürdürdü.

AA24 Şubat 2026 Salı 00:44 - Güncelleme:
1. Lig'de 27. hafta sona erdi
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta 4 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler, sahasında İmaj Altyapı Vanspor'u 1-0 mağlup etti.

Sahasında Serikspor'u 4-0 yenen Erzurumspor FK, puanını 57'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'de 27. haftanın sonuçları, puan durumu ve 28. haftanı programı şöyle:

SONUÇLAR:

Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor: 0-3

Boluspor-İstanbulspor: 0-1

Bandırmaspor-Atakaş Hatayspor: 4-0

Erzurumspor FK-Serikspor: 4-0

Arca Çorum FK-Eminevim Ümraniyespor: 2-0

Sipay Bodrum FK-Manisa FK: 1-2

Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor: 4-1

SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor: 5-0

Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor: 1-0

PUAN DURUMU:


OGBMAYAVP
1.ERZURUMSPOR FK27169257193857
2.ESENLER EROKSPOR27168365224356
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER27166556302654
4.ARCA ÇORUM FK27145843311247
5.SİPAY BODRUM FK27136855282745
6.ATKO GRUP PENDİKSPOR27129638221645
7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK2711883636041
8.MANİSA FK2711794240240
9.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ27109851341739
10.BANDIRMASPOR27116103831739
11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR27108939291038
12.BOLUSPOR27115114738938
13.İSTANBULSPOR2791173639-338
14.ÖZBELSAN SİVASSPOR2781183529635
15.SMS GRUP SARIYER27104133035-534
16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR2795133236-432
17.SERİKSPOR2785142953-2429
18.SAKARYASPOR2766153452-1824
19.ATAKAŞ HATAYSPOR2707201974-557
20.ADANA DEMİRSPOR27032416120-104-45

Not: Adana Demirspor'un 48 puanı silinmiştir.

28. HAFTA:

27 Şubat Cuma:

16.00 Esenler Erokspor-Boluspor (Esenler Erokspor)

20.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

28 Şubat Cumartesi:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Erzurumspor FK (Van Atatürk)

13.30 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Sarıseki Fuat Tosyalı)

20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler (Aktepe)

1 Mart Pazar:

13.30 Serikspor-Özbelsan Sivasspor (Stat henüz açıklanmadı)

13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor (Yeni Adana)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Sakarya Atatürk)

2 Mart Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Arca Çorum FK (Manisa 19 Mayıs)

