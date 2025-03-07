1. Lig'de 29. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Davut Dakul Çelik
20.30 Esenler Erokspor-Manisa FK: Ali Yılmaz
9 Mart Pazar:
13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Central Hospital Ümraniyespor: Burak Olcar
16.00 Adanaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay
16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK: Ömer Tolga Güldibi
20.30 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor: Sarper Barış Saka
10 Mart Pazartesi:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: Oğuzhan Çakır
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler: Batuhan Kolak
16.00 Geosis Boluspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Yusuf Ziya Gündüz
20.30 Kocaelispor-MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan