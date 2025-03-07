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  • 1. Lig'de 29. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Spor

1. Lig'de 29. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

AA7 Mart 2025 Cuma 11:17 - Güncelleme:
1. Lig'de 29. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Davut Dakul Çelik

20.30 Esenler Erokspor-Manisa FK: Ali Yılmaz

9 Mart Pazar:

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Central Hospital Ümraniyespor: Burak Olcar

16.00 Adanaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay

16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK: Ömer Tolga Güldibi

20.30 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor: Sarper Barış Saka

10 Mart Pazartesi:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: Oğuzhan Çakır

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler: Batuhan Kolak

16.00 Geosis Boluspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Yusuf Ziya Gündüz

20.30 Kocaelispor-MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan

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