1. Lig'de 30. hafta sona erdi! İşte oluşan puan durumu...

Trendyol 1. Lig'de haftanın kapanış gününde Erzurumspor FK, Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda Sakaryaspor'u, Adanaspor ise Yeni Adana Stadı'nda Bodrum FK'yi konuk etti. Erzurumspor FK-Sakaryaspor maçı 0-0, Adanaspor-Bodrum FK müsabakası ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig'de çıkmayı geçen hafta garantileyen Eyüpspor, deplasmanda Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı.
Sekiz puan farkla ikinci sırada bulunan Göztepe de dış sahadaki Tuzlaspor müsabakasından 1-1'lik beraberlikle döndü.
Haftaya Göztepe'nin 9 puan gerisinde üçüncü sırada giren Sakaryaspor da puan kaybetti. Bu sonuçla Sakarya temsilcisi 5. sıraya geriledi.
Zirve takibini sürdüren Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor ise kazanarak yoluna devam etti.
SONUÇLAR
Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:
Manisa FK-Eyüpspor: 2-2
Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: 2-1
Boluspor-Ümraniyespor: 1-0
Altay-Ahlatcı Çorum FK: 1-3
Tuzlaspor-Göztepe: 1-1
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1
Kocaelispor-Bitexen Giresunspor: 2-0
Erzurumspor FK-Sakaryaspor: 0-0
Adanaspor-Bodrum FK: 1-1
PUAN DURUMU
Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|30
|22
|2
|6
|70
|27
|43
|68
|2.GÖZTEPE
|30
|18
|6
|6
|51
|19
|32
|60
|3.AHLATCI ÇORUM FK
|30
|15
|7
|8
|50
|31
|19
|52
|4.KOCAELİSPOR
|30
|15
|7
|8
|45
|34
|11
|52
|5.SAKARYASPOR
|30
|14
|9
|7
|43
|30
|13
|51
|6.BODRUM FK
|30
|13
|10
|7
|37
|20
|17
|49
|7.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|30
|12
|10
|8
|45
|26
|19
|46
|8.BOLUSPOR
|30
|13
|7
|10
|28
|32
|-4
|46
|9.GENÇLERBİRLİĞİ
|30
|11
|11
|8
|35
|30
|5
|44
|10.ERZURUMSPOR FK
|30
|11
|11
|8
|28
|25
|3
|41
|11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|30
|9
|9
|12
|27
|36
|-9
|36
|12.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|30
|8
|10
|12
|27
|31
|-4
|34
|13.ÜMRANİYESPOR
|30
|9
|7
|14
|33
|42
|-9
|34
|14.MANİSA FK
|30
|7
|12
|11
|36
|37
|-1
|33
|15.TUZLASPOR
|30
|8
|8
|14
|31
|45
|-14
|32
|16.ADANASPOR
|30
|9
|5
|16
|24
|42
|-18
|32
|17.ALTAY
|30
|5
|3
|22
|14
|68
|-54
|15
|18.BITEXEN GİRESUNSPOR
|30
|2
|4
|24
|13
|62
|-49
|7
Not. Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor'un üçer puanı silinmiştir.
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Trendyol 1. Lig'de 31. hafta, 19 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak. Müsabaka programı şöyle:
19 Nisan Cuma:
20.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)
20 Nisan Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Bitexen Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Eyüpspor-Boluspor (Eyüp)
21 Nisan Pazar:
13.30 Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bodrum İlçe)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)
16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)
19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)
22 Nisan Pazartesi:
20.00 Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)