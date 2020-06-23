1. Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler şöyle:
26 Haziran Cuma:
20.00 Bursaspor-Adanaspor: Volkan Bayarslan
20.00 Altınordu-Keçiörengücü: Turgut Doman
27 Haziran Cumartesi:
17.30 Eskişehirspor-Altay: Erkan Özdamar
17.30 Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek
20.00 Ekol Göz Menemenspor-Boluspor: Cihan Aydın
20.00 Adana Demirspor-Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu
28 Haziran Pazar:
17.30 Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Hakan Ceylan
20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Onur Özütoprak
20.00 Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yasin Kol