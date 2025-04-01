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  • 1. Lig'de 31. hafta tamamlandı! İşte alınan sonuçlar...
Spor

1. Lig'de 31. hafta tamamlandı! İşte alınan sonuçlar...

Trendyol 1. Lig'de heyecan, 31. hafta karşılaşmalarıyla devam etti. Akşamın maçında Kocaelispor, ezeli rakibi Sakaryaspor'u devirdi. Alınan sonuçlar ise şu şekilde...

AA1 Nisan 2025 Salı 01:09 - Güncelleme:
1. Lig'de 31. hafta tamamlandı! İşte alınan sonuçlar...
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Trendyol 1. Lig'de 31. hafta tamamlandı ve lider Kocaelispor rakipleriyle arasındaki puan farkını korudu.

Haftanın kapanış maçında lider Kocaelispor, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 yenerek 5 hafta sonra galip geldi ve puanını 62'ye yükseltti. Ligde 31. hafta sonunda Solwie Energy Fatih Karagümrük 56 puanla 2'inci, Erzurumsğor FK ise 54 puanla 3'üncü sırada bulunuyor.

Ligin 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: 0-0

Erzurumspor FK-Manisa FK: 1-0

Gençlerbirliği-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-0

Alagöz Holding Iğdır FK-Central Hospital Ümraniyespor: 0-0

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-2

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2

Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK: 2-2

Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 0-2

Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü: 3-1

Kocaelispor-Sakaryaspor: 3-1

PUAN DURUMU

Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR31188547252262
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK31168750302056
3.ERZURUMSPOR FK31166945261954
4.GENÇLERBİRLİĞİ3114984032851
5.TEKSÜT BANDIRMA SPOR3114984138351
6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR311541249301949
7.AHLATCI ÇORUM FK31121094033746
8.AMED SPORTİF FAALİYETLER31111373528746
9.GEOSİS BOLUSPOR31129103730745
10.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR31129104236645
11.ESENLER EROKSPOR31111194438644
12.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK31128113530544
13.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ31119114942742
14.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR31118123840-241
15.SAKARYASPOR31912104145-439
16.MKE ANKARAGÜCÜ31115153937238
17.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ31114163842-437
18.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR3197153742-534
19.ADANASPOR3169162650-2427
20.FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR31003111110-99-21

Not: Ligde Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, 21 puan silme cezası aldı.

32. HAFTA PROGRAMI

Ligde 32. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Nisan Cuma:

17.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor (11 Nisan)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)

5 Nisan Cumartesi:

13.30 Manisa FK-E. Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK (Atatürk Olimpiyat)

6 Nisan Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

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