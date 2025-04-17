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Spor

1. Lig'de 35. hafta heyecanı

Trendyol 1. Lig'de 35. hafta heyecanı yarın oynanacak Manisa FK-MKE Ankaragücü karşılaşmasıyla başlayacak.

AA17 Nisan 2025 Perşembe 09:56 - Güncelleme:
1. Lig'de 35. hafta heyecanı
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Trendyol 1. Lig'de 35. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında Manisa FK, taraftarı önünde MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Manisa FK-MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)

19 Nisan Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Pendik)

19.00 Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK (Diyarbakır)

20 Nisan Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor (Aktepe)

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor (Yeni Malatya)

16.00 Esenler Erokspor-Kocaelispor (Esenler Erokspor)

19.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)

21 Nisan Pazartesi:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (Iğdır Şehir)

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