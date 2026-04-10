1. Lig'de 36. haftanın programı netleşti

TFF'den yapılan açıklamada daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçların aynı gün ve saatlerde oynatılacağı belirtildi.

Trendyol 1. Lig'de 36. hafta programı şu şekilde:

19 Nisan Pazar

16.00 Bodrum FK - Erzurumspor FK

16.00 Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler

16.00 Çorum FK - Özbelsan Sivasspor

16.00 Iğdır FK - Pendikspor

16.00 İstanbulspor - Sarıyer

16.00 Atakaş Hatayspor - Sakaryaspor

16.00 Boluspor - Adana Demirspor

16.00 Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü

16.00 Ümraniyespor - Vanspor FK

16.00 Manisa FK - Serikspor