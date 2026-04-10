10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
  • 1. Lig'de 36. haftanın programı netleşti
Spor

1. Lig'de 36. haftanın programı netleşti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 36. hafta programını duyurdu. Alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalar aynı gün ve saate verildi.

IHA10 Nisan 2026 Cuma 12:59 - Güncelleme:
TFF'den yapılan açıklamada daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçların aynı gün ve saatlerde oynatılacağı belirtildi.

Trendyol 1. Lig'de 36. hafta programı şu şekilde:

19 Nisan Pazar

16.00 Bodrum FK - Erzurumspor FK

16.00 Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler

16.00 Çorum FK - Özbelsan Sivasspor

16.00 Iğdır FK - Pendikspor

16.00 İstanbulspor - Sarıyer

16.00 Atakaş Hatayspor - Sakaryaspor

16.00 Boluspor - Adana Demirspor

16.00 Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü

16.00 Ümraniyespor - Vanspor FK

16.00 Manisa FK - Serikspor

