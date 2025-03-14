1. Lig'de 4 haftalık maç programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 32, 33, 34 ve 35. haftada oynanacak müsabakaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların programları şöyle:
- 32. hafta
4 Nisan Cuma:
17.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor (11 Nisan)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)
5 Nisan Cumartesi:
13.30 Manisa FK-E. Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK (Atatürk Olimpiyat)
6 Nisan Pazar:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)
- 33. hafta
8 Nisan Salı:
14.00 E. Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Aktepe)
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Iğdır Şehir)
20.00 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler (Manisa 19 Mayıs)
9 Nisan Çarşamba:
14.00 Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK (Kazım Karabekir)
17.00 Esenler Erokspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü (Pendik)
20.00 Geosis Boluspor-Sakaryaspor (Henüz belli değil)
10 Nisan Perşembe:
14.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Malatya)
17.00 Gençlerbirliği Central Hospital Ümraniyespor (Eryaman)
20.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)
- 34. hafta
12 Nisan Cumartesi:
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-E. Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan)
13 Nisan Pazar:
13.30 Sakaryaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)
19.00 MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor (Eryaman)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)
14 Nisan Pazartesi:
14.00 Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
20.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)
20.00 Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
- 35. hafta
18 Nisan Cuma:
20.00 Manisa FK-MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)
19 Nisan Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Pendik)
19.00 Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Henüz belli değil)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK (Diyarbakır)
20 Nisan Pazar:
13.30 E. Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor (Aktepe)
13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor (Yeni Malatya)
16.00 Esenler Erokspor-Kocaelispor (Esenler Erokspor)
19.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)
21 Nisan Pazartesi:
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (Iğdır Şehir)