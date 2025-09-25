İSTANBUL 25°C / 18°C
Spor

1. Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 8. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

25 Eylül 2025 Perşembe 21:56
1. Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

27 Eylül Cumartesi:

16.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK: Melih Kurt

28 Eylül Pazar:

16.00 Manisa FK-Sipay Bodrum FK: Fevzi Erdem Baş

16.00 İstanbulspor-Boluspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Serikspor-Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır

19.00 Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor: Turgut Doman

29 Eylül Pazartesi:

14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor: Emre Kargın

17.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Amed Sportif Faaliyetler: Burak Pakkan

20.00 Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor: Hakan Ülker

20.00 Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer: Furkan Aksuoğlu

  • Trendyol 1 Lig
  • 8 Hafta hakemler
  • Futbol maçları

