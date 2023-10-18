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Spor

1. Lig'de 9. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 17:28 - Güncelleme:
1. Lig'de 9. hafta hakemleri açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 9. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

21 Ekim Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay

13.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Kutluhan Bilgiç

16.00 Sakaryaspor-Adanaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Göztepe-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Ozan Ergün

22 Ekim Pazar:

13.30 Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor: Mehmet Türkmen

16.00 Bitexen Giresunspor-Boluspor: Emre Kargın

16.00 Ümraniyespor-Manisa FK: Gürcan Hasova

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor: Alper Akarsu

23 Ekim Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Altay: İlker Yasin Avcı

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