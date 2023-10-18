1. Lig'de 9. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 9. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

21 Ekim Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay

13.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Kutluhan Bilgiç

16.00 Sakaryaspor-Adanaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Göztepe-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Ozan Ergün

22 Ekim Pazar:

13.30 Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor: Mehmet Türkmen

16.00 Bitexen Giresunspor-Boluspor: Emre Kargın

16.00 Ümraniyespor-Manisa FK: Gürcan Hasova

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor: Alper Akarsu

23 Ekim Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Altay: İlker Yasin Avcı