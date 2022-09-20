1. Lig'de 9 haftalık maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. haftanın maç programı belli oldu.
14 Ekim Cuma:
20.00 Boluspor-Altaş Denizlispor (Bolu Atatürk)
15 Ekim Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)
16.00 Çaykur Rizespor-Eyüpspor (Çaykur Didi)
19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16 Ekim Pazar:
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Erzurumspor FK-Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
21 Ekim Cuma:
20.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)
22 Ekim Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Pendikspor (Aktepe)
16.00 Altay-Erzurumspor FK (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)
23 Ekim Pazar:
13.30 Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bodrum İlçe)
13.30 Manisa FK-Çaykur Rizespor (Mümin Özkasap)
16.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
19.00 Yılport Samsunspor-Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
24 Ekim Pazartesi:
20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)
28 Ekim Cuma:
20.00 Altınordu-Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
29 Ekim Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Göztepe-Altaş Denizlispor (Gürsel Aksel)
30 Ekim Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
31 Ekim Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)
4 Kasım Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi)
5 Kasım Cumartesi:
13.30 Bodrumspor-Boluspor (Bodrum İlçe)
16.00 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
19.00 Adanaspor-Pendikspor (Yeni Adana)
19.00 Altay-Beyçimento Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
6 Kasım Pazar:
13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)
13.30 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Yılport Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp)
12 Kasım Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Bodrumspor (Pendik)
16.00 Erzurumspor FK-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Boluspor-Yeni Malatyaspor (Bolu Atatürk)
13 Kasım Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)
14 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel)
20.00 Sakaryaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Sakarya Atatürk)
18 Kasım Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor (Yeni Malatya)
19 Kasım Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Mümin Özkasap)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor (Aktepe)
19.00 Adanaspor-Altınordu (Yeni Adana)
20 Kasım Pazar:
13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)
16.00 Eyüpspor-Göztepe (Eyüp)
16.00 Çaykur Rizespor-Boluspor (Çaykur Didi)
19.00 Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
21 Kasım Pazartesi:
20.00 Altay-Gençlerbirliği (Alsancak Mustafa Denizli)
25 Kasım Cuma:
20.00 Altaş Denizlispor-Bodrumspor (Denizli Atatürk)
26 Kasım Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Yeni Malatyaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)
27 Kasım Pazar:
13.30 Pendikspor-Eyüpspor (Pendik)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor (Aktepe)
16.00 Erzurumspor FK-Beyçimento Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)
28 Kasım Pazartesi:
20.00 Altınordu-Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
2 Aralık Cuma:
20.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)
3 Aralık Cumartesi:
13.30 Bodrumspor-Gençlerbirliği (Bodrum İlçe)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)
4 Aralık Pazar:
13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)
16.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)
19.00 Altay-Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)
5 Aralık Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor (Çaykur Didi)
9 Aralık Cuma:
20.00 Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
10 Aralık Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Çaykur Rizespor (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)
16.00 Altaş Denizlispor-Altay (Denizli Atatürk)
19.00 Göztepe-Manisa FK (Gürsel Aksel)
11 Aralık Pazar:
13.30 Boluspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)
19.00 Altınordu-Bodrumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
12 Aralık Pazartesi:
20.00 Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)