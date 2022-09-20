1. Lig'de 9 haftalık maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. haftanın maç programı belli oldu.

9. HAFTA

14 Ekim Cuma:

20.00 Boluspor-Altaş Denizlispor (Bolu Atatürk)

15 Ekim Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)

16.00 Çaykur Rizespor-Eyüpspor (Çaykur Didi)

19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16 Ekim Pazar:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Erzurumspor FK-Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

10. HAFTA

21 Ekim Cuma:

20.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)

22 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Pendikspor (Aktepe)

16.00 Altay-Erzurumspor FK (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)

23 Ekim Pazar:

13.30 Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

13.30 Manisa FK-Çaykur Rizespor (Mümin Özkasap)

16.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

19.00 Yılport Samsunspor-Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)

11. HAFTA

28 Ekim Cuma:

20.00 Altınordu-Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Ekim Cumartesi:

13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Göztepe-Altaş Denizlispor (Gürsel Aksel)

30 Ekim Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

31 Ekim Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)

12. HAFTA

4 Kasım Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi)

5 Kasım Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Boluspor (Bodrum İlçe)

16.00 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

19.00 Adanaspor-Pendikspor (Yeni Adana)

19.00 Altay-Beyçimento Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

6 Kasım Pazar:

13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)

13.30 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Yılport Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp)

13. HAFTA

12 Kasım Cumartesi:

13.30 Pendikspor-Bodrumspor (Pendik)

16.00 Erzurumspor FK-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Boluspor-Yeni Malatyaspor (Bolu Atatürk)

13 Kasım Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)

14 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel)

20.00 Sakaryaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Sakarya Atatürk)

14. HAFTA

18 Kasım Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor (Yeni Malatya)

19 Kasım Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Mümin Özkasap)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor (Aktepe)

19.00 Adanaspor-Altınordu (Yeni Adana)

20 Kasım Pazar:

13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Eyüpspor-Göztepe (Eyüp)

16.00 Çaykur Rizespor-Boluspor (Çaykur Didi)

19.00 Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

21 Kasım Pazartesi:

20.00 Altay-Gençlerbirliği (Alsancak Mustafa Denizli)

15. HAFTA

25 Kasım Cuma:

20.00 Altaş Denizlispor-Bodrumspor (Denizli Atatürk)

26 Kasım Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Yeni Malatyaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

27 Kasım Pazar:

13.30 Pendikspor-Eyüpspor (Pendik)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor (Aktepe)

16.00 Erzurumspor FK-Beyçimento Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)

28 Kasım Pazartesi:

20.00 Altınordu-Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16. HAFTA

2 Aralık Cuma:

20.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)

3 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Gençlerbirliği (Bodrum İlçe)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

4 Aralık Pazar:

13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)

16.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)

19.00 Altay-Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)

5 Aralık Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor (Çaykur Didi)

17. HAFTA

9 Aralık Cuma:

20.00 Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

10 Aralık Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Çaykur Rizespor (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

16.00 Altaş Denizlispor-Altay (Denizli Atatürk)

19.00 Göztepe-Manisa FK (Gürsel Aksel)

11 Aralık Pazar:

13.30 Boluspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

19.00 Altınordu-Bodrumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

12 Aralık Pazartesi:

20.00 Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)