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  • 1. Lig'de alt sıraları ilgilendiren kritik maç: Manisa FK, Şanlıurfaspor'a hazır
Spor

1. Lig'de alt sıraları ilgilendiren kritik maç: Manisa FK, Şanlıurfaspor'a hazır

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

IHA26 Nisan 2025 Cumartesi 14:10 - Güncelleme:
1. Lig'de alt sıraları ilgilendiren kritik maç: Manisa FK, Şanlıurfaspor'a hazır
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Manisa FK, 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıklarını noktaladı. Şanlıurfaspor tesislerinde Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Siyah-beyazlılar, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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