İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2025 Perşembe / 19 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1534
  • EURO
    43,7522
  • ALTIN
    4074.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 1. Lig'de alt sıraları ilgilendiren kritik maç: MKE Ankaragücü-Manisa FK
Spor

1. Lig'de alt sıraları ilgilendiren kritik maç: MKE Ankaragücü-Manisa FK

Trendyol 1 Lig'in 35. haftasında alt sıraları ilgilendiren maçta MKE Ankaragücü, deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak.

AA17 Nisan 2025 Perşembe 10:29 - Güncelleme:
1. Lig'de alt sıraları ilgilendiren kritik maç: MKE Ankaragücü-Manisa FK
ABONE OL

MKE Ankaragücü, Trendyol 1 Lig'in 35. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada yarın Manisa FK'ye konuk olacak.

Kazanan takımın son 3 haftaya kümede kalma şansını artıracağı haftanın açılış karşılaşması, yarın saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

Beklentilerin uzağında bir sezon geçiren ve düşme hattının yalnızca 1 puan üstünde 39 puanla 16. sırada bulunan MKE Ankaragücü, zorlu Manisa deplasmanında galibiyet arayacak.

Bu karşılaşma ev sahibi Manisa FK için de aynı önem taşıyor. Düşme hattında 15. sırada yer alan Ege temsilcisi, 38 puana sahip.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Manisa FK, 1-0 kazanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.