1. Lig'de alt sıraları ilgilendiren kritik maç: MKE Ankaragücü-Manisa FK

MKE Ankaragücü, Trendyol 1 Lig'in 35. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada yarın Manisa FK'ye konuk olacak.

Kazanan takımın son 3 haftaya kümede kalma şansını artıracağı haftanın açılış karşılaşması, yarın saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

Beklentilerin uzağında bir sezon geçiren ve düşme hattının yalnızca 1 puan üstünde 39 puanla 16. sırada bulunan MKE Ankaragücü, zorlu Manisa deplasmanında galibiyet arayacak.

Bu karşılaşma ev sahibi Manisa FK için de aynı önem taşıyor. Düşme hattında 15. sırada yer alan Ege temsilcisi, 38 puana sahip.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Manisa FK, 1-0 kazanmıştı.

