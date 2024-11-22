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  • 1. Lig'de derbi heyecanı! Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü karşı karşıya
Spor

1. Lig'de derbi heyecanı! Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü karşı karşıya

1. Lig bu hafta Ankara derbisine sahne olacak. Gençlerbirliği, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

AA22 Kasım 2024 Cuma 09:39 - Güncelleme:
1. Lig'de derbi heyecanı! Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü karşı karşıya
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın Ankara derbisinde Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'nin ev sahipliğinde oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Ligde son 6 haftada sadece 1 galibiyet alabilen teknik direktör Recep Karatepe yönetimindeki Gençlerbirliği, 15 puanla 15. sırada bulunuyor.

Teknik direktörlüğe Kenan Koçak'ın gelmesiyle sezon başına göre daha iyi bir performans gösteren MKE Ankaragücü, son 7 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti. Başkentin sarı-lacivertli takımı haftaya 19 puanla 6. sırada girdi.

MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı Alper Uludağ, Gençlerbirliği'nde ise kırmızı kart cezalısı Mikail Okyar derbide forma giyemeyecek.

İki takım sezon başında TSYD Ankara Şubesi Kupası'nda karşı karşıya gelmiş, müsabakayı MKE Ankaragücü 4-0 kazanmıştı.

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