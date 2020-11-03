İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Kasım 2020 Salı / 17 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,483
  • EURO
    9,9215
  • ALTIN
    518.244
  • BIST100
    1139.08
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 1. Lig'de gol en çok katkı yapan futbolcu Ali Akman
Spor

1. Lig'de gol en çok katkı yapan futbolcu Ali Akman

8 haftası geride kalan TFF 1.Lig'de gole en çok katkı yapan futbolcuların zirvesinde Ali Akman yer alıyor.

IHA03 Kasım 2020 Salı 12:42 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 12:42
ABONE OL

TFF 1.Lig’de 8 hafta geride kaldı. Sezonun en dikkat çeken futbolcusu olan Ali Akman, gollere katkı anlamında ligin zirvesinde yer aldı. Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu, attığı 7 gol ve yaptığı 1 asistle 8 gole doğrudan etki etti. Yeşil beyazlı takımı adeta sırtlayan ve gerek yurtiçinden gerekse de yurtdışından birçok takımın dikkatini çeken Ali Akman’ı, Adana Demirspor’dan Mehmet Akyüz (7), Altay’dan Marco Paixao takip ediyor. Bu 3 ismi yine Bursaspor’un genç futbolcusu Burak Kapacak (6) takip ediyor. Burak, 4 gol attı, 2 asist yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.