1. Lig'de gol en çok katkı yapan futbolcu Ali Akman

IHA 03 Kasım 2020 Salı 12:42 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 12:42

TFF 1.Lig’de 8 hafta geride kaldı. Sezonun en dikkat çeken futbolcusu olan Ali Akman, gollere katkı anlamında ligin zirvesinde yer aldı. Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu, attığı 7 gol ve yaptığı 1 asistle 8 gole doğrudan etki etti. Yeşil beyazlı takımı adeta sırtlayan ve gerek yurtiçinden gerekse de yurtdışından birçok takımın dikkatini çeken Ali Akman’ı, Adana Demirspor’dan Mehmet Akyüz (7), Altay’dan Marco Paixao takip ediyor. Bu 3 ismi yine Bursaspor’un genç futbolcusu Burak Kapacak (6) takip ediyor. Burak, 4 gol attı, 2 asist yaptı.