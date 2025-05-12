1. Lig'de gol krallığında zirvede iki isim var

Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin doğrudan Süper Lig vizesi aldığı, Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün direkt play-off finaline yükseldiği 1. Lig'de Uğur Okulları İstanbulspor, Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK ile Geosis Boluspor, Fatih Karagümrük'ün rakibi olmak için mücadele edecek.

Play-off'tan bir ekibin daha Süper Lig'e yükseleceği lige Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile MKE Ankaragücü veda etti.

EN GOLCÜ KOCAELİSPOR

Toplam 1011 golün atıldığı ligde maç başına gol ortalaması 2,66 oldu.

Ligi 68 golle tamamlayan Kocaelispor en golcü takım olurken, Uğur Okulları İstanbulspor 67, Geosis Boluspor da 66 gole imza attı.

Yeni Malatyaspor'un sadece 14 gol bulduğu ligde Adanaspor da 32 golde kaldı. Erzurumspor FK kalesinde gördüğü 31 golle en az gol yiyen ekip konumunda bulunurken, Alagöz Holding Iğdır FK 33, Gençlerbirliği 34 ve Amed Sportif Faaliyetler 35 gol yedi.

LİGİN GOL KRALLARI

Kocaelispor formasıyla 21 gole imza atan Oğulcan Çağlayan ile aynı gol sayısına ulaşan Solwie Energy Fatih Karagümrük'ten Wesley Moraes, ligin en fazla gol atan isimleri oldu.



Bu iki ismi 17 golle Teksüt Bandırmaspor'dan Marco Paixao ve on beşer golle Uğur Okulları İstanbulspor'dan Emir Kaan Gültekin ile Gaoussou Diarra takip etti.

Ligde son 10 sezonda en fazla gol atan isimler şöyle:

Sezon En fazla gol atan 2015-2016 Mickael Pote (Adana Demirspor) 20 2016-2017 Mickael Pote (Adana Demirspor) 24 2017-2018 Braian Samudio (Çaykur Rizespor) 20 2018-2019 Marco Paixao (Altay) 29 2019-2020 Marco Paixao (Altay) 22 2020-2021 Marco Paixao (Altay) 22 2021-2022 Ahmet Sağat (Menemen FK) 17 2022-2023 Marco Paixao (Altay) 21 2023-2024 Gianni Bruno (Eyüpspor) / Yonathan Del Valle (Sakaryaspor) 16 2024-2025 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor) / Wesley Moraes (Fatih Karagümrük) 21

İÇ SAHADA EN BAŞARILI İSTANBULSPOR

Kendi evinde 19 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Uğur Okulları İstanbulspor, 46 gol atıp kalesinde 13 gol gördü.



Topladığı 44 puanla iç sahada en başarılı ekip konumundaki İstanbul temsilcisini kırkar puanla Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Teksüt Bandırmaspor izledi.



Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'un ardından iç sahada en başarısız ekip kendi evinde 17 puanda kalan Adanaspor oldu.



DEPLASMANDA DA LİDER KOCAELİSPOR

Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, deplasmanda en başarılı ekip olarak dikkati çekti.



Dış sahada 19 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Kocaelispor, deplasmanda 32 puan topladı.



Kocaelispor'u 30 puanla Erzurumspor FK ile 29 puan toplayan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü takip etti.

