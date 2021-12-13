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Spor

1. Lig'de hafta içi mesaisi! İşte maç programı

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftası yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.

AA13 Aralık 2021 Pazartesi 09:52 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 09:52
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Altınordu-Kocaelispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15 Aralık Çarşamba:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Nasadoge Menemenspor-Altaş Denizlispor (Menemen İlçe)

19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)

16 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi)

19.00 Adanaspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

  • 1. Lig
  • Türkiye Futbol Federasyonu
  • Erzurumspor-Gençlerbirliği

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