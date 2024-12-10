1. Lig'de hafta sona erdi! İşte skorlar ve puan durumu

Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, iki karşılaşmayla sona erdi.
Ligde bugün oynanan maçlarda Central Hospital Ümraniyespor konuk olduğu Esenler Erokspor'u 1-0 yendi, Amed Sportif Faaliyetler ise sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.
Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Kocaelispor, puanını 32'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Konuk olduğu Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 yenen Teksüt Bandırmaspor ise 31 puanla ikinci sırayı aldı.
SONUÇLAR
Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Erzurumspor-Adanaspor: 1-0
Yeni Malatyaspor-Kocaelispor: 1-3
Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK: 0-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Teksüt Bandırmaspor: 0-1
Ankara Keçiörengücü-Uğur Okulları İstanbulspor: 2-1
Boluspor-MKE Ankaragücü: 2-3
Gençlerbirliği-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-0
Siltaş Yapı Pendikspor-Sakaryaspor: 3-0
Esenler Erokspor-Central Hospital Ümraniyespor: 0-1
Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor: 2-1
16. HAFTA
Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:
13 Aralık Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK (Eryaman)
20.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)
14 Aralık Cumartesi:
13.30 Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (11 Nisan)
13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk)
15 Aralık Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
19.00 Kocaelispor-Esenler Erokspor (Yıldız Entegre Kocaeli)