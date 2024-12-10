İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2024 Salı / 9 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8496
  • EURO
    36,828
  • ALTIN
    2979.59
  • BIST100
    10257.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 1. Lig'de hafta sona erdi! İşte skorlar ve puan durumu
Spor

1. Lig'de hafta sona erdi! İşte skorlar ve puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta tamamlandı. İşte haftanın sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı.

10 Aralık 2024 Salı 00:58 - Güncelleme:
1. Lig'de hafta sona erdi! İşte skorlar ve puan durumu
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, iki karşılaşmayla sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlarda Central Hospital Ümraniyespor konuk olduğu Esenler Erokspor'u 1-0 yendi, Amed Sportif Faaliyetler ise sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.

Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Kocaelispor, puanını 32'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Konuk olduğu Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 yenen Teksüt Bandırmaspor ise 31 puanla ikinci sırayı aldı.

SONUÇLAR

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Erzurumspor-Adanaspor: 1-0

Yeni Malatyaspor-Kocaelispor: 1-3

Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK: 0-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Teksüt Bandırmaspor: 0-1

Ankara Keçiörengücü-Uğur Okulları İstanbulspor: 2-1

Boluspor-MKE Ankaragücü: 2-3

Gençlerbirliği-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-0

Siltaş Yapı Pendikspor-Sakaryaspor: 3-0

Esenler Erokspor-Central Hospital Ümraniyespor: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor: 2-1

16. HAFTA

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:

13 Aralık Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK (Eryaman)

20.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

14 Aralık Cumartesi:

13.30 Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (11 Nisan)

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk)

15 Aralık Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

19.00 Kocaelispor-Esenler Erokspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.