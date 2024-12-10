1. Lig'de hafta sona erdi! İşte skorlar ve puan durumu

Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, iki karşılaşmayla sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlarda Central Hospital Ümraniyespor konuk olduğu Esenler Erokspor'u 1-0 yendi, Amed Sportif Faaliyetler ise sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.

Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Kocaelispor, puanını 32'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Konuk olduğu Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 yenen Teksüt Bandırmaspor ise 31 puanla ikinci sırayı aldı.

SONUÇLAR

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Erzurumspor-Adanaspor: 1-0

Yeni Malatyaspor-Kocaelispor: 1-3

Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK: 0-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Teksüt Bandırmaspor: 0-1

Ankara Keçiörengücü-Uğur Okulları İstanbulspor: 2-1

Boluspor-MKE Ankaragücü: 2-3

Gençlerbirliği-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-0

Siltaş Yapı Pendikspor-Sakaryaspor: 3-0

Esenler Erokspor-Central Hospital Ümraniyespor: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor: 2-1

16. HAFTA

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:

13 Aralık Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK (Eryaman)

20.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

14 Aralık Cumartesi:

13.30 Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (11 Nisan)

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk)

15 Aralık Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

19.00 Kocaelispor-Esenler Erokspor (Yıldız Entegre Kocaeli)