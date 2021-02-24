1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 24. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
16.00 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Pakkan
19.00 Adana Demirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Çağdaş Altay
13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: Kutluhan Bilgiç
16.00 Bursaspor-Akhisarspor: Yiğit Arslan
16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan
19.00 Giresunspor-Altay: Sarper Barış Saka
13.30 Tuzlaspor-Adanaspor: Koray Gençerler
16.00 Menemenspor-Beypiliç Boluspor: Onur Özütoprak
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor: Hakan Ceylan