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Spor

1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Lider Giresunspor'un Altay'ı konuk edeceği maçta Sarper Barış Saka düdük çalacak.

AA24 Şubat 2021 Çarşamba 16:24 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 16:24
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 24. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

27 Şubat Cumartesi:

16.00 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Pakkan

19.00 Adana Demirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Çağdaş Altay

28 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: Kutluhan Bilgiç

16.00 Bursaspor-Akhisarspor: Yiğit Arslan

16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan

19.00 Giresunspor-Altay: Sarper Barış Saka

1 Mart Pazartesi:

13.30 Tuzlaspor-Adanaspor: Koray Gençerler

16.00 Menemenspor-Beypiliç Boluspor: Onur Özütoprak

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor: Hakan Ceylan

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