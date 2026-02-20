İSTANBUL 18°C / 8°C
Spor

1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 1. Lig'de bu hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

20 Şubat 2026 Cuma 15:31
Trendyol 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde 27. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Boluspor-İstanbulspor: Berkay Erdemir

22 Şubat Pazar:

13.30 Bandırmaspor-Atakaş Hatayspor: Yusuf Adnan Kendirciler

13.30 Erzurumspor FK-Serikspor: Alpaslan Şen

16.00 Arca Çorum FK-Eminevim Ümraniyespor: Burak Demirkıran

20.00 Sipay Bodrum FK-Manisa FK: Süleyman Bahadır

23 Şubat Pazartesi:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor: Gürcan Hasova

13.30 SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen

16.00 Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor: Ali Yılmaz

  • hakemler
  • hafta maçları

