1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde 27. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Boluspor-İstanbulspor: Berkay Erdemir
22 Şubat Pazar:
13.30 Bandırmaspor-Atakaş Hatayspor: Yusuf Adnan Kendirciler
13.30 Erzurumspor FK-Serikspor: Alpaslan Şen
16.00 Arca Çorum FK-Eminevim Ümraniyespor: Burak Demirkıran
20.00 Sipay Bodrum FK-Manisa FK: Süleyman Bahadır
23 Şubat Pazartesi:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor: Gürcan Hasova
13.30 SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen
16.00 Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor: Ali Yılmaz