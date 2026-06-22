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Spor

1. Lig'de harcama limitleri açıklandı

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 1. Lig'de 2026-2027 sezonu takım harcama limitlerini belirledi. Esenler Erokspor 476 milyon 173 bin 702 TL ile en yüksek limite sahip olurken, dosya sunmayan Boluspor'a limit tanımlanmadı.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 22:50 - Güncelleme:
1. Lig'de harcama limitleri açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 1. Lig'de takım harcama limitlerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamada dosya sunmayan Boluspor'a limit tanımlanmadığı bildirildi. Kulüp Lisans Kurulunun 15 Aralık'a kadar ve her iki transfer döneminin son günü gerçekleştirilecek başvurularla limitleri yeniden düzenleyebileceği kaydedildi.

1. Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:

TakımlarLimit (TL)
Esenler Erokspor476.173.702
Sivasspor431.132.006
Iğdır FK421.039.095
Sarıyer328.665.980
Bodrum FK305.291.101
Antalyaspor232.101.948
Kayserispor232.101.948
Fatih Karagümrük232.101.948
Bursaspor232.101.948
Batman Petrolspor232.101.948
Muğlaspor232.101.948
Ümraniyespor160.181.601
Pendikspor158.711.721
İstanbulspor145.094.559
Vanspor139.577.869
Bandırmaspor123.144.131
Ankara Keçiörengücü108.181.421
Manisa FK107.337.579
Boluspor-

  • TFF Kulüp Lisans Kurulu
  • 1. Lig harcama limitleri
  • Esenler Erokspor.

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