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  • 1. Lig'de kritik hafta: Süper Lig ve düşme hattı nefes kesiyor
Spor

1. Lig'de kritik hafta: Süper Lig ve düşme hattı nefes kesiyor

Kocaelispor'un Süper Lig vizesini aldığı Trendyol 1. Lig'de 36. hafta maçları yarın saat 16.00'da başlayacak.

AA26 Nisan 2025 Cumartesi 10:40 - Güncelleme:
1. Lig'de kritik hafta: Süper Lig ve düşme hattı nefes kesiyor
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Kocaelispor'un Süper Lig vizesi almayı garantilediği Trendyol 1. Lig'de 36. hafta müsabakaları yarın oynanacak.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, sonraki 5 takımın play-off oynayacağı Trendyol 1. Lig'de 36. hafta maçları yarın saat 16.00'da başlayacak.

Kocaelispor'un Süper Lig vizesi aldığı ligde ikincilik için mücadele eden ekipler birer puan farkla sıralanıyor.

İkinci durumdaki 60 puanlı Solwie Energy Fatih Karagümrük, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. 59 puana sahip Gençlerbirliği dış sahada Adanaspor'la, 58 puanı bulunan Erzurumspor FK deplasmanda Sakaryaspor'la, 57 puanlı Teksüt Bandırmaspor da Esenler Erokspor'la sahasında karşılaşacak.

Ligde play-off barajındaki yerini korumak isteyen 6. durumdaki 55 puanlı Uğur Okulları İstanbulspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk ederken, 54 puana sahip Amed Sportif Faaliyetler de Central Hospital Ümraniyespor'la deplasmanda mücadele edecek.

DÜŞME HATTI

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un düşmesinin kesinleştiği, 2 takımın daha veda edeceği ligde 39 puanlı MKE Ankaragücü ve 40 puana sahip Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor düşme hattında bulunuyor. Manisa FK de 41 puanla düşme potasının hemen üzerinde yer alıyor.

MKE Ankaragücü'nün Ahlatcı Çorum FK'yi konuk edeceği ligde aralarında 1 puan fark bulunan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile Manisa FK yarın Şanlıurfa'da kritik bir müsabakaya çıkacak.

Ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.

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