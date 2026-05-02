  • 1. Lig'de normal sezon sona erdi! İşte genel görünüm...
1. Lig'de normal sezon sona erdi! İşte genel görünüm...

Trendyol 1. Lig normal sezon sona erdi. Ligde lider Erzurumspor FK'nin ardından Süper Lig'e direkt yükselen ikinci takım, Amedspor oldu. İşte genel görünüm...

AA2 Mayıs 2026 Cumartesi 19:33
1. Lig'de normal sezon sona erdi! İşte genel görünüm...
Trendyol 1. Lig'de 38. hafta maçları ile normal sezon sona erdi.

Ligde lider Erzurumspor FK'nin ardından Trendyol Süper Lig'e direkt yükselen ikinci takım, Amed Sportif Faaliyetler oldu.

Deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Diyarbakır temsilcisi, bu sonuçla ligi 2. basamakta tamamlayarak Süper Lig'e direkt yükselme hakkı elde etti.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Trendyol 1. Lig'de normal sezon sona ererken çeyrek final play-off maçlarında Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Sipay Bodrum FK-Atko Grup Pendikspor mücadeleleri oynanacak.

Çeyrek final karşılaşmalarında kazanan takımlar, play-off yarı final müsabakasında kozlarını paylaşacak.

Yarı finalde galip gelen takım ise play-off finalinde normal sezonu 3. sırada bitiren Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.

SONUÇLAR

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: 3-1

İstanbulspor-Adana Demirspor: 8-1

Boluspor-Serikspor: 3-1

Manisa FK-Sakaryaspor: 5-0

Arca Çorum FK-Erzurumspor FK: 1-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: 3-3

Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor: 1-0

Esenler Erokspor-Atko Grup Pendikspor: 1-1

Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer: 0-1

Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-4

PUAN DURUMU

1. Lig'de 38. ve son haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.ERZURUMSPOR FK382312382275581
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER382111681423974
3.ESENLER EROKSPOR382111681354674
4.ARCA ÇORUM FK38218963392471
5.SİPAY BODRUM FK3818101071393264
6.ATKO GRUP PENDİKSPOR381615758332563
7.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ3816121073433060
8.ÖZBEYLİ BANDIRMASPOR3816121047341360
9.MANİSA FK38167155756155
10.ÖZBELSAN SİVASSPOR381411134743453
11.İSTANBULSPOR381313125755252
12.SMS GRUP SARIYER38157164444052
13.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK381311145254-250
14.İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK381310155247549
15.BOLUSPOR38146186157448
16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR38137184751-446
17.SERİKSPOR38116214475-3139
18.SAKARYASPOR38810204572-2734
19.ATAKAŞ HATAYSPOR38282833102-6914
20.ADANA DEMİRSPOR38133422169-147-57

Not: Adana Demirspor'un 63 puanı silinmiştir.

