  • Play-off'ta finalin adı belli oldu... Esenler Erokspor'un rakibi Çorum FK oldu!
Spor

Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur rövanş maçında Arca Çorum FK, evinde Sipay Bodrum FK'yı uzatmalarda mağlup ederek finalde Esenler Erokspor'un rakibi oldu.

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2026 Cuma 22:55 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur rövanş maçında Arca Çorum FK, sahasında Sipay Bodrum FK'yı uzatmalarda mağlup ederek finale yükseldi.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede normal sürede rakibini 1-0 mağlup eden Çorum FK, ilk maçın skorunu dengeledi ve karşılaşmayı uzatmalara taşıdı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren ilk golü 81. dakikada Arda Şengül kaydetti.

Uzatma bölümünde baskısını sürdüren Çorum FK, 99. dakikada Braian Samudio'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Çorum FK, toplamda 2-1'lik skorla adını play-off finaline yazdırdı.

Bu sonucun ardından Çorum FK, Süper Lig bileti için finalde Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Finali kazanan takım gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde edecek.

Final maçı, 24 Mayıs Pazar günü Konya'da oynanacak.

