İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2020 Pazartesi / 22 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8669
  • EURO
    7,8048
  • ALTIN
    399.412
  • BIST100
    117952
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 1. Lig'de son haftanın programı belli oldu
Spor

1. Lig'de son haftanın programı belli oldu

TFF 1. Lig'de son haftanın programı belli oldu. Süper Lig'e çıkacak ikinci takımı ve Play-Off'a kalacak takımları belirleyecek maçlar 18 Temmuz Cumartesi, küme düşen son takımı belirleyecek karşılaşmalar ise 19 Temmuz Pazar günü oynanacak.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:16 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:27
ABONE OL

2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig 34. hafta karşılaşma programı açıklandı.

TFF 1. Lig'de 34. hafta programı şöyle:

17 Temmuz Cuma:

20.00 Ekol Göz Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe)

18 Temmuz Cumartesi:

17.30 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)

17.30 Fatih Karagümrük-Adanaspor (Vefa)

17.30 Akhisarspor-Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)

17.30 Adana Demirspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

17.30 Hatayspor-Bursaspor (Antakya)

19 Temmuz Pazar:

17.30 Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Osmanlı)

17.30 Eskişehirspor-Boluspor (Eskişehir Yeni)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.