6 Ocak 2026 Salı
Spor

1. Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor, Pendikspor ve Amed Sportif Faaliyetler; çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

5 Ocak 2026 Pazartesi 23:43
1. Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Trendyol 1. Lig'den 3 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce 05.01.2026 tarihinde PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle:

Sakaryaspor Kulübü'nün 26.12.2025 tarihinde oynanan Sakaryaspor - Manisa Futbol Kulübü müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bodrum FK Kulübü kaleci antrenörü Murat Öztürk'ün 27.12.2025 tarihinde oynanan Sarıyer - Bodrum FK müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Pendikspor Kulübü'nün 27.12.2025 tarihinde oynanan Pendikspor - Esenler Erokspor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Serik Spor Futbol Kulübü futbolcusu Şeref Özcan'ın 28.12.2025 tarihinde oynanan Serik Spor - Boluspor müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 28.12.2025 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Iğdır FK müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

  • Trendyol 1. Lig
  • Sakaryaspor Pendikspor
  • Amed Spor

