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Spor

1. Lig'e veda eden son takım belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de Giresunspor ve Altay'dan sonra küme düşen son takım Tuzlaspor oldu.

11 Mayıs 2024 Cumartesi 18:10 - Güncelleme:
1. Lig'e veda eden son takım belli oldu!
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Trendyol 1. Lig'de son hafta maçlarının ardından küme düşen üçüncü takım belli oldu.

ŞANLIURFASPOR KENDİ İŞİNİ KENDİ HALLETTİ

Manisa FK ile karşılaşan Şanlıurfaspor, rakibini 2-0 mağlup ederek rakiplerinin durumuna bakmadan aldığı galibiyetle ligde kaldı. Urfaspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Marco Paixao ve 90+1. dakikada Barış Ekincier kaydetti.

ADANASPOR KENDİNİ KURTARDI

Adanaspor son hafta maçında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. 13. dakikada Djitte'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Bandırmaspor'a karşı 75. dakikada Mehmet Taş ile golü bulan Akdeniz ekibi, aldığı bu galibiyetle 37 puanlı Tuzlaspor'u geçerek 39 puana yükseldi ve ligde kaldı.

İŞTE VEDA EDEN SON TAKIM

Küme hattında yer alan bir diğer takım olan Tuzlaspor, evinde Gençlerbirliği ile karşılaştı.

15 Temmuz Stadı'nda oynanan maçta Tuzlaspor, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. 31. dakikada Gameli'nin kendi kalesine attığı gole 90+2. dakikada Sadık Baş ile yanıt veren İstanbul ekibine 1 puan yetmedi. Adanaspor ve Şanlıurfaspor'un maçlarını kazanmasının ardından lige veda eden 3. takım Tuzlaspor oldu.

Trendyol 1. Lig'de daha önce Altay ve Giresunspor'un küme düşmesi kesinleşmişti.

KÜME HATTINDA PUAN DURUMU

(14) - Adanaspor - 39

(15) - Şanlıurfaspor - 38

(16) - Tuzlaspor - 37

(17) - Altay - 10

(18) - Giresunspor - 7

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