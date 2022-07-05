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  • 1. Lig'in gol kralı Ahmet Sagat'ın yeni takımı belli oldu
Spor

1. Lig'in gol kralı Ahmet Sagat'ın yeni takımı belli oldu

Samsunspor, daha önce anlaşmaya vardığı Ahmet Sagat ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

IHA5 Temmuz 2022 Salı 16:17 - Güncelleme:
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Geçen yıl Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu gol kralı olarak tamamlayan Ahmet Sagat, kendisini 3 yıllığına Samsunspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Samsunspor Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan da yer aldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Menemenspor A.Ş. forması giyen ve 2021–2022 sezonu Spor Toto 1. Lig gol kralı Ahmet Sagat ile 3 yıllık resmi sözleşme imzalandı" ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz temsilcisi şimdiye kadar Fernando Boldrin, Gaetan Laura, Yusuf Ensar Poyrazlı, Arvydas Novikovas, Şener Kaya, Amir Emin Arlı, Celil Yüksel, Mücahid Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Alim Öztürk, Ahmet Sagat ve Jakup Szumski gibi 12 önemli ismi kadrosuna kattı.

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