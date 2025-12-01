İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

1 maçlık aranın ardından kazandı! Beşiktaş 3 puanı hanesine yazdırdı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maçı siyah beyazlı ekip 2-0'lık skorla kazandı. İşte detaylar...

AKŞAM1 Aralık 2025 Pazartesi 09:05 - Güncelleme:
1 maçlık aranın ardından kazandı! Beşiktaş 3 puanı hanesine yazdırdı
Jota Silva, 82. dakikada topu direğe nişanladı.

Cengiz Ünder, son iki deplasmanda da asist yaptı.

Kara Kartal, 1 maçlık aranın ardından kazandı.

Karşılaşmaya tutuk başlayan Beşiktaş, korner organizasyonlarıyla dikkat çekti. Siyah-Beyazlılar'da Jurasek, ilk yarıda sahanın en kötü ismi oldu. Rıdvan Yılmaz'ın yokluğunda maça ilk 11'de başlayan Çek oyuncu, pas hatalarıyla tartışma konusuydu. Bu sezon ilk kez 11'de başlayan Jota Silva ise hücumda etkili oyunuyla beğeni topladı. Cerny de yine Kara Kartal'ın hücum yönünü belirleyen isimdi. Portekizli, 41'de attığı şık golle tabelayı değiştirdi. 58'de Cengiz Ünder penaltı kaçırdı. İlk golde kapattığı köşeden hata yapan Grbic, penaltıyı çıkararak takımını oyunda tuttu. Fakat 71'de Cengiz Ünder'in pası sonrası gelen Toure'nin golü Karagümrük'ün direncini kırdı. Beşiktaş, lig sonuncusu karşısında 3 puanı 2 golle aldı.

