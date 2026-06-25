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Spor

1 maçta 8 rekor! Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor

Portekiz'in Özbekistan ile oynadığı maçta 2 gol kaydeden Cristiano Ronaldo eleştirilere golleriyle cevap verdi. Ronaldo, Özbekistan ile oynanan maçta 8 önemli derece elde etti. İşte detaylar...

AKŞAM25 Haziran 2026 Perşembe 09:13 - Güncelleme:
1 maçta 8 rekor! Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor
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Berabere biten Demokratik Kongo maçının ardından eleştirilen Ronaldo, Özbekistan karşısında attığı gollerle Lionel Messi'ye meydanı boş bırakmayacağını gösterdi. CR7 bu maçta da 8 önemli dereceye ulaştı.

1- Altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu: Dünya futbol tarihinde üst üste 6 farklı Dünya Kupası'nda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026) gol atmayı başaran ilk ve tek oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı.

2- Dünya Kupaları'nda gol atan en yaşlı ikinci oyuncu: Turnuva tarihinde gol atan en yaşlı oyuncular listesinde ikinci. (Zirvede hala 1994'te 42 yaşında gol atan Kamerunlu Roger Milla bulunmaktadır).

3- İki büyük turnuvada çift haneli gol sayısına ulaşan ilk oyuncu: Hem Dünya hem de Avrupa Şampiyonası (EURO) finallerinde çift haneli (10 ve üzeri) gol sayısına ulaşan ilk oyuncu unvanı.

4- Portekiz Milli Takımı adına Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu: CR7, Eusdbio'yu (9 gol) geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde Portekiz adına en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı.

5- İlk ve son gol arasında en uzun zaman farkı: Dünya Kupası tarihinde attığı ilk gol ile attığı son gol arasında kaydedilen zaman farkı en uzun olan oyuncu unvanını aldı (2006 - 2026 arası 20 yıl).

6- Dünya Kupası'nda bir maçta duble yapan en yaşlı oyuncu: Dünya Kupası tarihinde bir maçta iki veya daha fazla gol atmayı başaran en yaşlı futbolcu oldu.

7- Kariyer rekorunu güncelledi (975 Gol): Özbekistan karşısında attığı iki golle birlikte profesyonel futbol kariyerindeki toplam resmi gol sayısını 975'e yükseltti.

8- Maçın adamı seçildi: Ronaldo, tarihe geçtiği geceyi karşılaşmanın en değerli oyuncusu ödülünü alarak noktaladı.

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