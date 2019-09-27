1 milyar 385 milyon liralık derbi

SÜPER Lig’de sezonun ilk derbisi ligin en değerli 3 takımından ikisini karşı karşıya getirecek. Derbiye Türk Telekom Stadı’nda ev sahipliği yapacak olan Galatasaray 858 milyon 690 bin lira (136.3 milyon euro) değeri ile ligin de ilk sırasında yer alıyor. Sarı-Kırmızılı takım aynı zamanda ligin en değerli 3 oyuncusunu kadrosunda bulunduruyor.

Seri, 157 milyon 500 bin, Nzonzi 144 milyon 900 bin, Mario Lemina ise 94 milyon 500 bin lira ile ligin ilk üç sırasında yer aldı. Aslan’ın en değerli mevkisi de 469 milyon 980 bin lira ile orta sahası. Galatasaray’ın forvet hattı 220 milyon 500 binlik değere sahipken, savunma oyuncuları 134 milyon 505 bin ve kalecileri de 33 milyon 705 bin lira.

Kanarya ise 526 milyon 743 bin lira ile ligin en değerli takım sıralamasında 3. basamakta yer alıyor. Max Kruse 75 milyon 600 bin lira ile en değerli oyuncu. Fener’in hücum bölgesindeki oyuncuların toplam değeri 219 milyon 240 bin, orta sahası 193 milyon 914 bin, defansı 98 milyon 154 bin, kaleciler 15 milyon 435 bin lira.