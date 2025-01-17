Sezona Daniele De Rossi ile başlayan ardından Ivan Juric ve Claudio Ranieri'yi göreve getiren Roma, yeni sezon için de teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

Takımı sezon sonuna kadar devralan Ranieri, sezon sonunda yönetim içerisinde yer alacak ve yeni teknik direktörün belirlenmesinde etkili bir rol oynayacak.

Ranieri, yaptığı açıklamada "Sezon sonunda teknik direktörlüğü bırakacağım. Artık yeter demenin zamanı geldi. Roma, takımı İtalya'da ve Avrupa'da elit seviyeye taşıyabilecek yeni bir teknik direktör arıyor." ifadelerini kullandı.

BİR NUMARADA O VAR

İtalyan basınından Calciomercato, Roma'daki teknik direktör arayışlarına değindi ve şu anda masadaki bir numaralı ismin A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella olduğu öne sürüldü.

MASSIMILIANO ALLEGRI

Roma'da daha önce de gündeme gelen ve görüşme yapılan Massimiliano Allegri'nin Al-Ahli ile anlaşmasının ardından İtalyan teknik adamın isminin masadan kalktığı belirtildi.

ROBERTO MANCINI

İtalyan ekibinde gündeme gelen bir diğer ismin ise Suudi Arabistan'daki görevinden ayrılan Roberto Mancini olduğu öne sürüldü. 60 yaşındaki teknik adamın isteyeceği uzun sözleşme ve rakamlarla birlikte Lazio geçmişinin olmasının da Roma cephesinde soru işaretleri ve tartışmalara neden olduğu aktarıldı.

VINCENZO MONTELLA

Roma'da teknik direktör adayları arasında şu anda ilk sırada yer alan ve üzerinde uzlaşılan ismin ise A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella olduğu öne sürüldü. Roma'nın, Daniele De Rossi'nin eylül ayında görevden ayrılmasının ardından da Montella ile temas kurduğu ancak kulübün sahipleri olan Friedkin ailesinin 50 yaşındaki teknik adamın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini o dönem ödemeyi göze almadığı hatırlatıldı.

Corriere dello Sport, daha önce kasım ayındaki Montella - Roma haberinde, başarılı teknik adamın sözleşmesinde bir serbest kalma bedeli olduğunu öne sürmüştü. Montella için ayrıca o dönem çıkan haberde, 6 aylık maaşının TFF'ye ödenmesi şartıyla Vincenzo Montella'nın serbest kalması mümkün olduğu iddia edilmişti.

ANCELOTTI İMKANSIZ DEĞİL

Roma'da bir diğer ismin ise Carlo Ancelotti olduğu öne sürüldü. 65 yaşındaki teknik adamın Real Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olması nedeniyle daha önce imkansız olarak görüldüğü ancak özellikle son oynanan Barcelona maçlarından sonra Real Madrid'de geleceğinin tartışılması nedeniyle şu anda imkansız görülmediği kaydedildi.