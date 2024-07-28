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Spor

1 yıllık anlaşma! Eyüpspor'dan Tayfur Bingöl atağı

Beşiktaş'ta forma giyen Tayfur Bingöl'ün yeni adresi belli oldu. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, 31 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'la kiralık anlaşmasına vardı.

28 Temmuz 2024 Pazar 20:00 - Güncelleme:
1 yıllık anlaşma! Eyüpspor'dan Tayfur Bingöl atağı
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Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimler ile yollar ayrılıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, Tayfur Bingöl transferi için Beşiktaş'la anlaşma sağladı.

1 YIL KİRALIK

Arda Turan'ın çalıştırdığı İstanbul ekibi ile Tayfur Bingöl arasında da büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtildi. 31 yaşındaki oyuncu, Eyüpspor'da 1 yıl kiralık oynayacak.

Son detayların ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.

OYUNCUNUN KARİYERİ

Hacettepe alt yapısından yetişen Tayfur, 2016-2019 yılları arasında Göztepe'de oynamıştı. Göz-Göz'e 2016-2017 sezonunda gelen 31 yaşındaki oyuncu o sezon İzmir ekibiyle 1. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. 2 sene de Süper Lig'de Göztepe formasını terleten tecrübeli kanat oyuncusu ardından Bursaspor ve Alanyaspor formalarını giydi.

SEZON PERFORMANSI

2022-2023 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Tayfur Bingöl geçen sezon 19 resmi maça çıkıp 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.

  • Tayfur Bingöl
  • Eyüpspor
  • Beşiktaş Kiralık

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