Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimler ile yollar ayrılıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, Tayfur Bingöl transferi için Beşiktaş'la anlaşma sağladı.

1 YIL KİRALIK

Arda Turan'ın çalıştırdığı İstanbul ekibi ile Tayfur Bingöl arasında da büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtildi. 31 yaşındaki oyuncu, Eyüpspor'da 1 yıl kiralık oynayacak.

Son detayların ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.

OYUNCUNUN KARİYERİ

Hacettepe alt yapısından yetişen Tayfur, 2016-2019 yılları arasında Göztepe'de oynamıştı. Göz-Göz'e 2016-2017 sezonunda gelen 31 yaşındaki oyuncu o sezon İzmir ekibiyle 1. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. 2 sene de Süper Lig'de Göztepe formasını terleten tecrübeli kanat oyuncusu ardından Bursaspor ve Alanyaspor formalarını giydi.

SEZON PERFORMANSI

2022-2023 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Tayfur Bingöl geçen sezon 19 resmi maça çıkıp 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.