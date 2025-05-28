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Spor

1 yıllık anlaşma tamam! Luka Modric transferi hayırlı olsun

Luka Modric sezonun sona ermesiyle birlikte Real Madrid'e veda etti. Hangi takımda forma giyeceği merakla beklenen deneyimli orta sahanın yeni adresini Ada basını duyurdu. Luka Modric transferinin detayları haberimizde…

Haber Merkezi28 Mayıs 2025 Çarşamba 18:27 - Güncelleme:
1 yıllık anlaşma tamam! Luka Modric transferi hayırlı olsun
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Luka Mddric büyük başarılarla dolu Real Madrid kariyerini 13 yılın ardından sezonun sonu itibariyle sonlandırdı. Emeklilik kararı almayan Hırvat futbolcunun yeni adresi merakla beklenirken Ada basını çarpıcı gelişmeyi duyurdu. Luka Modric'in forma giyeceği takım belli oldu.

LUKA MODRİC YENİDEN ADA YOLCUSU

İngiliz basını, Luka Modric için sürpriz gelişmeyi resmen duyurdu. 39 yaşındaki orta sahanın gelecek sezon Rangers forması giyeceği öne sürüldü. İskoç ekibinin teknik direktörlük görevine Real Madrid'de yardımcı antrenörlük yapan Davide Ancelotti'yi getireceği ve İtalyan çalıştırıcının da Luka Modric'i transfer için ikna ettiği bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.

Rangers'ın, Luka Modric ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Tecrübeli orta sahanın ise Rangers deneyimin ardından futbolu bırakabileceği ifade edildi.

HIRVATİSTAN VE MLS'İ REDDETTİ

Öte yadan Luka Modric için ülkesi Hırvatistan'dan ve MLS ekiplerinden de ilgi olduğu bilgisi İngiliz basınındaki haberlerde yer aldı. Buna karşın Modric'in tercihini Rangers'tan yana kullanmayı tercih edeceği belirtildi.

56 MAÇTA FORMA GİYDİ

39 yaşındaki Luka Modric bu sezon Real Madrid ile 56 maçta forma giyerken 4 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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