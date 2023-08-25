İstanbulspor, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Simon Deli'yi kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Adana Demirspor'dan geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak İstanbulspor'a transfer olan ve sezonu burada tamamlayan Simon Deli, yeni sezon öncesinde mavi-lacivertli kulüple sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

İstanbulspor formasıyla geçen sezon 10 maçta oynayan Simon Deli, 705 dakika sahada kalırken, 1 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.