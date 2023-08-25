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Spor

1 yıllık yeni imza! Simon Deli resmen İstanbulspor'da

Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Simon Deli'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

AA25 Ağustos 2023 Cuma 18:43 - Güncelleme:
1 yıllık yeni imza! Simon Deli resmen İstanbulspor'da
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İstanbulspor, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Simon Deli'yi kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Adana Demirspor'dan geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak İstanbulspor'a transfer olan ve sezonu burada tamamlayan Simon Deli, yeni sezon öncesinde mavi-lacivertli kulüple sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

İstanbulspor formasıyla geçen sezon 10 maçta oynayan Simon Deli, 705 dakika sahada kalırken, 1 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

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