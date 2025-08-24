İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2025 Pazar / 1 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 10 ay sonra golle geri döndü! Yunanistan'da gündem Yusuf Yazıcı
Spor

10 ay sonra golle geri döndü! Yunanistan'da gündem Yusuf Yazıcı

Yunanistan Süper Ligi'nin ilk haftasında Olympiakos, sahasında konuk ettiği Asteras Aktor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maça milli futbolcu Yusuf Yazıcı damgasını vurdu. Sakatlığının ardından 10 ay sonra sahalara geri dönen Yusuf Yazıcı attığı gol Yunan basınında gündem oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Ağustos 2025 Pazar 11:49 - Güncelleme:
10 ay sonra golle geri döndü! Yunanistan'da gündem Yusuf Yazıcı
ABONE OL

Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde yeni sezonunda açılış haftasında Asteras Aktor'u konuk etti. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.

Geçen sezon transfer olduğu Yunan takımındaki ilk maçında yine Asteras'a karşı forma giyen ve sakatlanarak uzun süre sahalardan ayrı kalan Yusuf Yazıcı, 10 aylık aranın ardından yeşil zemine döndü.

81. dakikada Stavros Pnevmonidis'in yerine oyuna giren Yusuf, 0-0 devam eden maçın 90+3. dakikasında uzaklardan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Yunan ekibinin ikinci golü ise 90+7'de Ayoub El Kaabi'den geldi.

Milli futbolcunun maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "Geri döndüm. Bana inanan ve yanımda olan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Maçın ardından Yunan basının Yusuf Yazıcı hakkında yapılan yorumlar ise şöyle:

Sport 24: "Olympiakos'un teknik direktörü Mendilibar, Yazıcı'nın ustalığına güvenmeye karar verdi. Türk futbolcu 12 dakika sonra rüya gibi bir golle onu haklı çıkardı. Yusuf Yazıcı, geçen yıl Tripolis'te yaşadığı eziyeti hatırlayarak attığı rüya golle kabusları kovmayı başardı."

Ole: "Yusuf Yazıcı, Yunanistan'daki ilk günlerinde 'Anımın gelmesini bekliyorum' demişti. Ancak 11 ay boyunca bekleyeceğini kimse bilmiyordu! Maçın ilk yarısında ve skor 0-0 iken Jose Luis Mendilibar 81. dakikada onu sahaya 'attı' ve 90+3'te 'kurtuluşu' geldi. Bir 'top mermisi' ile topu ağlara göndererek Olympiakos formasıyla ilk golünü attı! Türk orta saha oyuncusu, takımına sezonun ilk 'üç puanı' getiren oyuncu oldu.

Hellas Journal: "Olympiakos'un buna ihtiyacı vardı ama uzatmalarda kazandı: Yazıcı'nın yıldızlaştığı maçta Asteras'ı 2-0 yendi. Kırmızı-beyazlılar için her şey bitmiş gibi görünüyordu ki, Yazıcı ceza sahası dışında topu "tarttı" ve harika bir vuruşla topu kaleci Tsintotas'nın ağlarına gönderdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Sokak ortasında kurşun yağdırdı: Enişte katili kameralara yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.