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Spor

10 basamak birden geriledi! İşte A Milli Takım'ın FIFA sıralamasındaki yeni yeri

A Milli Futbol Takımı üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından FIFA sıralamasında 10 basamak birden geriledi.

IHA21 Haziran 2026 Pazar 17:12 - Güncelleme:
10 basamak birden geriledi! İşte A Milli Takım'ın FIFA sıralamasındaki yeni yeri
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2026 Dünya Kupası öncesi FIFA sıralamasında 22. sırada olan A Milli Futbol Takımı'nın, Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleriyle turnuvaya veda etmesinin ardından güncellenen FIFA sıralamasındaki yeri değişti. Ay-yıldızlılar 10 basamak birden düşerek 32. sıraya geriledi. Milliler, 1550.13 puan ile Ukrayna'nın bir üst basamağında yer alıyor. Ukrayna savaşı nedeniyle müsabakalardan men edilen Rusya ise bu ikilinin ardından 34. sırada bulunuyor.

Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden ABD 13, Avustralya 25, Paraguay 37. basamakta sıralandı.

2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirvedeki yeri değişmezken İspanya, ikinciliği Fransa'ya kaptırdı.

FIFA sıralamasında ilk 10 sırayı alan ülkeler ve puanları şöyle:

1. Arjantin: 1889.06

2. Fransa: 1887.11

3. İspanya: 1856.03

4. İngiltere: 1847.68

5. Brezilya: 1772.01

6. Fas: 1769.98

7. Hollanda: 1764.40

8. Almanya: 1760.46

9. Portekiz: 1755.09

10. Belçika: 1733.93

  • a milli futbol takımı
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