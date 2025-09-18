İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

10. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'na geri sayım başladı

Yelken tutkunu kadınları 10'uncu kez bir araya getirecek Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası, 18 Ekim Cumartesi günü Kalamış – Adalar parkurunda gerçekleşecek. Bireysel, kurumsal ve üniversite kadın yelken takımlarının katıldığı Türkiye'nin ilk ve tek kadın yelken kupasına kayıtlar devam ediyor.

Haber Merkezi18 Eylül 2025 Perşembe 17:32 - Güncelleme:
Bugüne kadar yaklaşık 1.000 kadını yelken sporuyla buluşturan Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası; kadınların cesaretini, dayanışmasını, denizle kurdukları güçlü bağı ve yelken sporundaki varlığını gözler önüne sermeyi hedefliyor. Her sene olduğu gibi bu sene de "İyiliğe Yelken Açıyoruz" mottosuyla hayata geçirilen Kupa, kadın duyarlılığı ve sosyal sorumluluk bilincini yaygınlaştırmayı misyon ediniyor. 10. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası, Akkök Holding ve Hepsiburada sponsorluğunda gerçekleşecek.

Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde, BAUISC (Bahçeşehir Üniversitesi International Sailing Club) iş birliğinde düzenlenecek Kupa'da IRC 0-1-2-3-4 ve Gezgin sınıflarından tekneler yarışacak.

Kupa bu yıl 18 Ekim Cumartesi günü Kalamış – Adalar parkurunda gerçekleşecek. Organizasyona katılmak veya detaylı bilgi almak isteyenler, www.denizkiziyelkenkupasi.com adresinden kayıt yaptırabilir veya 0216 418 33 34 numaralı telefondan organizasyon komitesi ile iletişime geçebilir.

