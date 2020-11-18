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Spor

10. haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

AA18 Kasım 2020 Çarşamba 13:47 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 13:47
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 10. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

21 KASIM CUMARTESİ:

13.30 Altınordu-İstanbulspor: Suat Arslanboğa

13.30 Beypiliç Boluspor-Ankaraspor: Volkan Bayarslan

16.00 Bursaspor-Adanaspor: Serkan Tokat

19.00 Giresunspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan

22 KASIM PAZAR:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor: Arda Kardeşler

16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor: Alper Ulusoy

23 KASIM PAZARTESİ:

19.00 Menemenspor-Altay: Emre Kargın

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Cihan Aydın

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