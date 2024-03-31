Beşiktaş sözleşmesi bitenlerin haricinde 10 isimle daha yollarını ayıracak. Takıma aynı sayıda takviye yapılacak. 12 yabancı kuralı nedeniyle yerlilere ağırlık verilecek.

KOMİTE OLUŞTURULDU



Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu doğru ve güçlü bir şekilde yeniden yapılandırmak için çalışmalarına şimdiden başladı. Büyük bir operasyona girişecek olan siyah-beyazlılar, bu nedenle 6 yönetim kurulu üyesinin içerisinde yer aldığı ve Hüseyin Yücel'in başkanlık ettiği transfer komitesi oluşturdu.

10 İSİM GİDECEK, 10 İSİM GELECEK



Kartal'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuların haricinde 10 isimle daha yollar ayrılacak. Yerlerine ise 10 takviye yapılacak. Özellikle gelecek sezon kontratı bulunan 18 yabancının çoğunu gönderip yeni sezonda değişecek 12 yabancı kuralına göre 4 takviye yapacak olan siyah-beyazlılar, ciddi bir yerli oyuncu atağına da girişti.

YOĞUNLUK YERLİLERDE

Yönetim; Yusuf Yazıcı, Salih Özcan, Yasin Özcan ve Başar Önal gibi isimler için temas halinde. Ayrıca eski oyuncusu Emirhan İlkhan da Beşiktaş'ın listesinde bulunan futbolculardan. Bonservisi Torino'da olan ve sezonu Başakşehir'de geçiren genç yetenek için sezon sonu girişim yapılması planlanıyor.

KAPSAMLI LİSTE OLUŞTURULDU



Beşiktaşlı kurmaylar, milli futbolcular ve gurbetçi oyuncular üzerine çok geniş kapsamlı liste oluşturdu. Hedef ise kadronun Türk oyuncu sayısını ve kalitesini artırmak.