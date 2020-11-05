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Spor

10 kişi Benfica 90+1'de puanı kaptı

UEFA Avrupa Ligi D grubu 3. hafta maçında Benfica ile Glasgow Rangers, Estadio da Luz'da karşılaştı. Maç 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

05 Kasım 2020 Perşembe 23:09 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 23:09
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Karşılaşmada Glasgow Rangers'ın golleri 24. dakikada Gonçalves (KK), 25. dakikada Kamara ve 51. dakikada Morelos'dan geldi.

Benfica'nın golleri ise 2. dakikada Goldson (KK), 77. dakikada Rafa Silva ve 90+1'de Nunez'den geldi.

OTAMENDI OYUN DIŞI

Benfica'da Nicolas Otamendi 19. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Glasgow Rangers, puanını 7'ye yükseltti. Benfica ise aynı şekilde 3 maç sonunda 7 puana çıktı.

Glasgow Rangers ile Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maç haftasında 26 Kasım günü bu kez İskoçya'da karşılaşacak

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