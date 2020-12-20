10 kişi Denizlispor lider Alanyaspor'u devirdi

Maçın 9'uncu dakikasında ev sahibi Denizlispor öne geçti. Mesanovic'in sağdan ortasında Alanyaspor kalecisi Marafona'yla Juanfran anlaşmazlığa düştü. Rodallega, ikiliden seken topu altı pasta önünde bularak ağları havalandırdı: 1-0.
16'ncı dakikada ev sahibi yine gole yaklaştı. Rodallega'nın serbest vuruşunu kaleci Marafona son anda köşeden kornere çeldi.
24'üncü dakikada gelişen konuk ekip atağında Bakasetas'ın soldan ortasına Caulker'in kafa şutu üstten auta çıktı.
44'üncü dakikada Alanyasporlu Davidson'un ceza sahası dışından şutunu Cenk uzanıp kornere çeldi.
İlk yarı bu skorla bitti.
59'uncu dakikada Denizlispor ikinci gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Sagal'ın yerden şutu yan direkten döndü.
70'inci dakikada defansın arkasına sarkan Juanfran'ıon karşı karşıya pozisyonda şutunda açıyı kapatan kaleci Cenk gole engel oldu.
71'inci dakikada ceza yayı önünde Salih'i düşüren Denizlisporlu Murawski, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
72'nci dakikada Bakasetas'ın yerden kullandığı serbest vuruş Cenk'te kaldı.
90+6'ncı dakikada Mustafa Pektemek'in şutu üstten auta çıktı.
Maç 1-0 sona erdi.
STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Yusuf Bozdoğan (xx), Kamil Çetin (xx)
YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk (xxxx) - Lopes (xx), Fabiano (xxx), Mustafa Yumlu (xxx), Bergdich (xx), Murawski (x), Mesanovic (xxx) (Dk. 79 Sacko xx), Recep (xxx) (Dk. 88 Özer), Aissati (xxx) (Dk. 90+4 Varela), Sagal (xxx), Rodallega (xxxx) (Dk. 79 Muhammet xx)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona (x) - Juanfran (x), Caulker (xx), Tzavellas (xxx), Tayfur (xx), Salih Uçan (xx), Siopis (x) (Dk. 72 Mustafa Pektemek xx), Berkan (x) (Dk. 46 Efecan xx), Bakasetas (xx), Davidson (xx), Bareiro (x)
GOL: Dk. 9 Rodallega (Denizlispor)
KIRMIZI KART: Dk. 71 Murawski (Denizlispor)
SARI KARTLAR: Dk. 13 Fabiano, Dk. 23 Recep, Dk. 31 Mesanovic, Dk. 41 Sagal, Dk. 52 Murawski, Dk. 89 Sacko, Dk. 90+5 Cenk (Denizlispor) - Dk. 41 Bareiro, Dk. 51 Bakasetas (Alanyaspor)