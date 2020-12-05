10 kişi Erzurumspor, Konyaspor'a direnemedi

05 Aralık 2020 Cumartesi 18:15 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 18:15

İttifak Holding Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada penaltıdan Uğur Demirok ve 63. dakikada Amir Hadziahmetovic kaydetti. Erzurumspor'da penaltıya sebep olan Murat Uçar, topa ceza sahası içinde elle dokunduğu için 12. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetin ardından İttifak Holding Konyaspor puanını 15'e çıkardı. Hüseyin Çimşir ile ilk maçını kaybeden Erzurumspor 9 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Hurtado'nun ceza sahası dışından şutunda top Murat Uçar'ın eline çarparak auta gitti. Daha sonra VAR'a giden hakem Halis Özkahya, pozisyonu izledikten sonra penaltıya hükmetti. Hakem Murat Uçar'ı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

13. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Uğur Demirok, topu filelerle buluşturdu: 1-0.

23. dakikada Obertan'ın ceza sahasına yakın noktadan çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

40. dakikada orta sahadan taşıdığı topla ceza sahasına giren Rashad Muhammed'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Sehic, son anda kornere çeldi.

45. dakikada Hurtado'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa hiçbir takım arkadaşı dokunamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi dokunamayan Hadziahmetovic'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Kayacan Erdoğan'da kaldı.

54. dakikada Hurtado'nun kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

62. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Hadziahmetovic, rakip takım oyuncularını çalımlayarak girdiği ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Uğur Demirok, Guilherme, Jevtovic (Dk. 87 Oğuz Kağan Güçtekin), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 79 Ahmet Çalık), Milosevic (Dk. 73 Shengelia), Hurtado (Dk. 86 Ahmet Karademir), Hadziahmetovic, Daci (Dk. 79 Ömer Ali Şahiner)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Novikovas (Dk. 87 Ömer Şişmanoğlu), Baumal, Rashad Muhammed (Dk. 88 Donald), Obertan (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Sissoko (Dk. 18 Osman Çelik), Ricardo Gomes (Dk. 67 Emrah Başsan)

Goller: Dk. 13 Uğur Demirok (Penaltıdan), Dk. 62 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 11 Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kart: Dk. 54 Gökhan Kardeş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)