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Spor

10 kişi Kocaelispor 1 puanı kurtardı

Trendyol 1. Lig'de lider Kocaelispor 28. hafta mücadelesinde 10 kişi kaldığı maçta Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi6 Mart 2025 Perşembe 23:20 - Güncelleme:
10 kişi Kocaelispor 1 puanı kurtardı
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Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında lider Kocaelispor, Ümraniyespor'a konuk oldu.

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Kocaelispor'da Oğulcan Çağlayan, 30. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Ümraniyespor'un golünü, 44. dakikada Cebio Soukou kaydetti.

İlk yarı, Ümraniyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken, 60. dakikada Kocaelispor'da Ahmet Oğuz kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Dakikalar 69'u gösterirken ise Kocaelispor'da Cihat Çelik, takımına beraberliği getiren golü kaydetti ve mücadele 1-1 berabere bitti.

Yenilmezlik serisi 8 maça yükselen lider Kocaelispor, 57 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Ümraniyespor ise 38 puanla 13. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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