10 kişi Manchester United stoperleriyle kazandı

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester United, Ipswich Town'1 konuk etti.

Old Trafford'da oynanan maçı, ev sahibi 3-2 kazandı.

Ipswich'in golleri, 4 ve 45+2. dakikalarda Jaden Philogene'den geldi.

Manchester United'ın gollerini ise 22. dakikada kendi kalesine Sam Morsy, 26. dakikada Matthijs de Ligt ve 47. dakikada Harry Maguire kaydetti.

Öte yandan Kırmızı-Şeytanlar'da Patrick Dorgu, 43. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç sonra galibiyete uzanan Manchester United, 33 puanla 14. sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Ipswich Town ise 17 puanda kaldı ve 18. sırada konumlandı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Manchester United, Arsenal'i konuk edecek. Ipswich Town ise deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.