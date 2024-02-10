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Spor

10 kişi Marsilya 1 puanı kurtardı

Marsilya, Ligue 1'in 21. haftasında Metz'i konuk etti. Ev sahibi ekip 60 dakikasını bir kişi eksik oynadığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

10 Şubat 2024 Cumartesi 01:10 - Güncelleme:
10 kişi Marsilya 1 puanı kurtardı
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Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Gennaro Gattuso'nun yönetimindeki Marsilya ile Laszlo Bölöni'nin ekibi Metz karşı karşıya geldi.

Veledrome'da oynanan mücadelenin 31. dakikasında Samuel Gigot'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Marsilya, 56. dakikada Faris Moumbagna ile 1-0 öne geçti ancak 61'de Matthieu Udol'un golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi.

Marsilya'da devre arasında Beşiktaş'tan kiralanan Jean Onana 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 30'a yükseltirken, Metz 17 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Marsilya deplasmanda Brest'e konuk olurken, Metz deplasmanda Montpellier ile karşılaşacak.

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